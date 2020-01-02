Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan'ın acı günü - Son Dakika

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan'ın acı günü

6 saat önce

Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın vefat eden ağabeyi Tekin Koçan, son yolculuğuna uğurladı.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan'ın acı günü, System.String[]

Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın vefat eden ağabeyi Tekin Koçan, son yolculuğuna uğurladı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde vefat eden 61 yaşındaki Tekin Koçan için Bayraktar köyü camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Koçan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Hüsamettin Koçan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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