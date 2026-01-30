Bakü'de Anadolu kahvaltı kültürü tanıtıldı - Son Dakika
Bakü'de Anadolu kahvaltı kültürü tanıtıldı

30.01.2026 11:30
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Anadolu kahvaltı kültürü tanıtıldı.

"Dostluğun Sofrası: Anadolu Kahvaltısı Buluşması" isimli etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, gazeteciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın adeta tek bir devlet gibi hareket ettiğini, bunun Türk dünyasında ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Akgün, "bir millet, iki devlet" anlayışının taşıyıcıları olan Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev'in Türk dünyasının geleceği anlamında büyük rol oynadığını vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının kültürel boyutuna dikkati çeken Akgün, "Türkiye ve Azerbaycan'ın ayrısı gayrısı yok ama birbirimizi daha fazla tanımamız, daha iyi anlamamız lazım." dedi.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Turganer ise Türkiye-KKTC-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil ve kültür temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Turganer, Türkiye ve Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel etkileşime yönelik çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

Programda, Anadolu kahvaltısının tarihsel ve kültürel arka planı şef sunumu eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA

