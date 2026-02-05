Bakü'de Karabağ Yöneticilerine Cezalar - Son Dakika
Politika

Bakü'de Karabağ Yöneticilerine Cezalar

05.02.2026 16:59
Azerbaycan, Karabağ'daki eski Ermeni yöneticilere müebbet ve uzun hapis cezaları verdi.

Azerbaycan'da Bakü Askeri Mahkemesi'nde görülen Karabağ'daki eski sözde Ermeni yönetiminin yöneticilerinin yargılandığı davada, eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık müebbet hapis cezasına, 10 sanık ise 15 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında kurulan sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" rejiminde görev yapan 16 Ermeni yönetici hakkında açılan iki ayrı davadan birinde bugün karar duruşması görüldü. Bakü Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, savaş planlama, başlatma ve yürütme, soykırım, halkı yok etme, kölelik, halkı zorla yerinden etme, işkence, savaş kurallarını çiğneme, kasıtlı öldürme, terörizm, terörü finanse etme, yağma, anayasal düzeni zor kullanarak değiştirme ve diğer suçlardan yargılanan sanıkların cezası belli oldu. Ermeni yönetiminin eski cumhurbaşkanlarından Arayik Harutyunyan, parlamento başkanı Davit İşkhanyan, savunma bakanı Levon Mnatsakanyan, savunma ordusu komutan yardımcısı Davit Manukyan ve dışişleri bakanı Davit Babayan müebbet hapisle cezalandırıldı.

On isme daha hapis cezası

Sözde yönetimin eski cumhurbaşkanlarından Arkadi Gukaysan ile Bako Sahakyan 20'şer yıl, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Madat Babayan ve Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Melikset Paşayan 19 yıl, sözde rejimin Ekonomi Bakanı Garik Martirosyan 18 yıl, Güvenlik Konseyi üyesi Davit Allahverdiyan ve yasadışı örgüt üyesi Çevre Bakanı Levon Balayan 16 yıl, Adalet Bakanı Vasily Beglaryan, Tarım Bakanı Gurgen Stepanyan ve Gençlik ve Spor Bakanı Erik Ghazaryan ise her biri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar açıklamasına göre, sanıkların bir kısmı müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan mahkum edilse de 65 yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle Azerbaycan Ceza Kanunu uyarınca müebbet hapis cezası uygulanamayacağı belirtildi.

Öte yandan, eski sözde yönetimde devlet bakanı olan Ruben Vardanyan, tek başına farklı davada yargılanıyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

