BALATLAR KAZISINDA HELENİSTİK DÖNEME AİT KANATLI EROS FİGÜRÜ ÇIKTI - Son Dakika
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BALATLAR KAZISINDA HELENİSTİK DÖNEME AİT KANATLI EROS FİGÜRÜ ÇIKTI

18.09.2022 12:10

SİNOP'ta 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda Helenistik döneme ait 'Kanatlı Eros figürü' ortaya çıkarıldı.

SİNOP'ta 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda Helenistik döneme ait 'Kanatlı Eros figürü' ortaya çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Bizim için müjde gibi oldu, çok güzel koruyup onarıp sergileyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 13 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı. Daha önceki kazılarda 5'inci ve 6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti'ndekilere benzer mozaikler bulundu, Bizans dönemine ait mozaikler de gün yüzüne çıkarıldı.

Sürdürülen kazılarda son olarak Helenistik döneme ait 'Kanatlı Eros Figürü' ve dalgalı motifler ortaya çıkarıldı.

'KORUYUP, ONARIP SERGİLEYECEĞİZ'

Kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, yeni keşfi, müjde olarak nitelendirerek, "Çalışmalar sonucu çok ilginç bir buluntuyla karşılaştık. Helenistik döneme ait konut mimarisi kazıyoruz. Küçük odaları olan, avlu etrafında gelişen bir mimari şema bulduk. Ortasında ve yan odalarda çakıl taşından yapılmış mozaikler var. Orta kesiminde bir bölüm eksik olmasına rağmen Kanatlı Eros Figürü bulduk. Etrafında palmet desenleri ve dalga motifleri saptadık. Sinop bu anlamda zengin bir şehir, başka alanlarda da müzenin yaptığı kurtarma kazılarında da Helenistik mozaikler çıkıyor, bu da onlardan birisi. Çok güzel koruyup onarıp sergileyeceğiz. Zaten büyük bir alan, arkeolojik park burası. Bizim için müjde gibi oldu, diğer alanları da sergilemeye de açacağız" dedi. (DHA)

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Balatlar kazısında Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı Balatlar kazısında Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı Balatlar Yapı Topluluğu'nda Helenistik Döneme ait yeni mozaiklere ulaşıldı
Kaynak: DHA

Gülgün Köroğlu, Helenistik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALATLAR KAZISINDA HELENİSTİK DÖNEME AİT KANATLI EROS FİGÜRÜ ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALATLAR KAZISINDA HELENİSTİK DÖNEME AİT KANATLI EROS FİGÜRÜ ÇIKTI - Son Dakika
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