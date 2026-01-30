Balcalı Hastanesi Modernleşiyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, güçlendirme çalışmalarının ardından daha modern şekilde hizmet verecek.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan hastanenin iki blokunda güçlendirme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Hastanenin, üniversitenin dışa yansıyan en önemli yüzü olduğunu ifade eden Beriş, "Balcalı Hastanesi sadece Adana'ya değil, tüm bölgeye ve ülkeye hizmet ediyor. Üniversitemizin en önemli markası konumunda." dedi.

Beriş, güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah mart ayında her iki blokun renovasyon (onarım) çalışması bitecek. Şu anda hastanemiz 3 ayrı yerde geçici olarak çalışıyor. Tekrar iki ana blokumuza hastanemizi toplayacağız. Tam kapasiteyle bölgeye ve tüm ülkeye hizmet vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verdiği destekle özellikle kaynaklarımızı burada kullanarak inşa sürecini hızlandırdık. Bu anlamda martta inşaatları bitirmeyi planlıyoruz. İnşaatlar bittikten sonra burayı başhekimliğimize vereceğiz. Başhekimlik de planlaması doğrultusunda hastanedeki servisleri ve poliklinikleri ilgili yerlere yerleştirecek. Bu yılın ilk yarısında Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesini eskisinden daha güçlü bir şekilde hizmete almaya ve Adanalılara sağlık alanında hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Rektör Prof. Dr. Beriş, çalışmaların ardından hastanenin yatak kapasitesinin 1150'den 900'e düşeceğini belirtti.

Blokların birinde bulunan koğuş sistemini yeni projeyle nitelikli odalara çevirdiklerini ifade eden Beriş, şunları kaydetti:

"Burada eskisine göre daha nitelikli sağlık hizmeti sunma şansımız olacak. Renovasyonun neden olduğu etkilerden biri ortaya çıkan kirişler, kolonlar, perdeler ve koğuş sisteminden nitelikli odalara dönmemiz nedeniyle kapasite kullanımında belli bir azalma söz konusu olacak. Bu açığı da telafi etmek için daha yeni ve modern hastane projesi hazırladık. Bunu da inşallah 2026 yılı içerisinde projelerini de onaylatıp uygulama sürecine başlayacağız."