Son Dakika Haberleri: Balcı, Belediye Meclisi Toplantısına Son Kez Katıldı

Balcı, Belediye Meclisi Toplantısına Son Kez Katıldı

48 dakika önce

Derinkuyu Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ahmet Balcı başkanlığında toplandı.

Balcı, Belediye Meclisi Toplantısına Son Kez Katıldı, System.String[]
Derinkuyu Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ahmet Balcı başkanlığında toplandı.

Meclis, yeniden aday olmayan ve görevi sona erecek Balcı başkanlığında 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler ve yerel yönetimler seçimi öncesi son kez toplandı.


Toplantıda üyelere seslenen Balcı, görev süresi boyunca ilçeye hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, helallik istedi.


Balcı, "Bir dönemin sonuna geldik, çalışmalarımıza katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin, görev sürem boyunca sizlerle birlikte ilçemize hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadım." dedi.


Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı, Başkan Balcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Ahmet Balcı, Derinkuyu, Balcı, Güncel
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