Balçova'daki okullarda YKS temizliği - Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin bu hafta sonu ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Balçova'daki okullar, korona virüsü salgınını önleme tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.



Öğrencilerin sağlığı açısından yapılıp yapılmaması uzun tartışmalara neden olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu iki oturumda gerçekleştirilecek. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınav öncesinde Balçova Belediyesi de bir dizi tedbir aldı. Cumartesi ve pazar günü sınav yapılacak okulların sınıfları, bahçeleri, koridor ve tuvaletleri Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Balçova Belediyesi ayrıca okulların önünde öğrencilere maske ve su dağıtacak birimler oluşturdu.



Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "YÖK sınavı yapma kararı aldıktan sonra da bizlere düşen görev çocuklarımızın en temiz şartlarda sınava girmesini sağlamaktır. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Biz de bu düşünceyle okullarımızın dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Umarım tüm çocuklarımız emeklerinin karşılığını alırlar. Onlar için zor bir yıl oldu. Ama çalışan gençlerimizin bu zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi. - İZMİR