Balçova iyiliği paylaştı - Son Dakika

Balçova Belediyesinin Kurban Bayramı öncesinde başlattığı "İyiliği Paylaşma" kampanyasına bağışlanan kurban etleri, Balçovalı ailelere ulaştırıldı.

Balçova Belediyesi, Kurban Bayramında ekonomik geçim sıkıntısı çeken vatandaşları yalnız bırakmadı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın bayram öncesinde duyurduğu "İyiliği Paylaşma" kampanyası ile hayırsever vatandaşlar, kurban etlerini belediyeye ulaştırdı. Gelen kurban etleri de bölünerek Balçovalı yüzlerce aileye verildi.

Kurban etini paylaşma uygulamasını ilk kez yaptıklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Hayırsever vatandaşlarımıza duyuru yaparak her sofra da bayram sevinci yaşanması için bizlere destek olmalarını istedik. Çağrımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya ile ilçemizdeki dar gelirli ailelerin sofrasında bayram sevinci yaşandı" diye konuştu. - İZMİR