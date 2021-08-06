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BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi - Son Dakika

BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi

06.08.2021 12:57
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi, System.String[]

Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 1. Olağan Genel Kurulunda Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi.

Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 1. Olağan Genel Kurulunda Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi. Çamlık Millet Kütüphanesi Toplantı salonunda yapılan Genel Kurulda Divan Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı.

BALDEF'in 1. Olağan Genel Kuruluna tek liste ile Dr. Mehmet Çalışkan Başkanlığındaki yönetim Kurulu listesi oy birliği ile yeniden başkalığa seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı öncesi verilen önerge ile divan seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üyeliklere de Ziyaettin Tan ve Belgüzer Öğüt seçildi. Kongre için İsviçre, Almanya, Hollanda da bulunan Balıkesirliler Dernek yöneticileri ve İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerden gelen Balıkesirliler Dernek üyeleri katıldı.

Kongrede ilk konuşmayı Federasyon Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan yaptı. Çalışkan 1. Olağan kongreye yurt dışı ve yurt içinden gelen üyeler teşekkür ederek, " Kuvayı Milliye şehri Balıkesir üzerinde hepimizin ısrarla üzerinde durması gereken ve bu konuda her türlü çalışmayı yapmamız gereken 1 olgudur. Balıkesirliler dernekleri olarak bir arada çalışmaya başladık. 2020 yılında federasyon olduk. Pandemi nedeni ile genel kurul yapamadık. Yapacağımız bu genel kurulun hepimize hayırlısı olsun diyorum. Kuruluşundan bu yana bize her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bize destek veren 9 ilçe belediye başkanımızı da teşekkür ediyorum. Dernek olarak öğrencilere burs veriyoruz. Bayram öncesi öğrencilerimizi giydirmek ve bayram hediyeleri verdik. Yurdumuzu saran bu orman yangınları döneminde siyasi görüşlere bakmadan hep birlikte olunmasını rica ediyorum. Ayrıca herkesin aşılarını olmalarını istiyorum" dedi.

Yılmaz, " Balıkesir dernekleri aslında Balıkesir'in sosyal gücü. Şehrimizin esas temsilcileri. Dışarıda yaşan hemşeriler ile bir arada olmak ve yaraları sarmak gerçekten hemşerilere çok yakışıyor. Biz kurduğumuz federasyondan şunu bekliyoruz. Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri finansal arkasından durduğu gibi aynı zamanda organizasyonların güçlenmesini sağlamak aynı zamanda toplanmasını sağlamak ve ortak dertlerimize çözümü hep beraber üretmek. Kendimizi dışarıya anlatabilmek. İlk hedeflerimizden birincisi Kuvayı Milliye başlatan il olarak ilk kurşunu atan ve son kurşun Balıkesir'de atılmasına rağmen Balıkesir'in adı hiç bir yerde adı geçmiyor. Biz bu noktada Balıkesir dernekleri federasyonu ile Kent konseyi ve STK'larla ele almamız gerekiyor. Bunu yaparken de hiç bir siyasi bir taraf bırakıp, aklımızla doğru olanı sahiplenmek ve ret edilmesi gerekeni hep beraber ret etmemiz gerekir. Her derneğimize misyon oluşturalım. Her dernek ayrı bir şeyi parlatsın. İhtiyaç olduğunda onu parlatalım Uzmanlaşmak sonuç almayı yanında getirir. Balıkesir olarak buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

BALDEF 1. Olağan Genel Kurulunda söz alan CHP Balıkesir Milletvekilleri Dr. Fikret Şahin ve Ensar Aytekin'de misafirlere hoş geldiniz diyerek, Balıkesir için ne yapılması gerekiyorsa hem meclis genel kurulunda hem de her platformda siyasi bir ayrım gözetmeden Balıkesir için çalışma sözü verdiler.

Konuşmalardan sonra federasyonun raporları okundu ve tüm üyeler kabul yönünde oy kullandılar. Yapılan açık oylamada Dr. Mehmet Çalışkan Federasyon Başkanı seçilirken Yönetim Kurulu: Erkan Uzun, İrfan Göktaş, Belgüzar Öğüt, Musa Altın, Turgay Boduroğlu, Hayati Yılmaz, Deniz Dinçer ve İsmail Özsoy seçildi. Seçim sonrası Duayen Belediye Başkanı Ziyaettin Tan, anılarını salonda bulunan misafirlerle paylaştı.

Çamlık Millet Kütüphanesi Toplantı salonunda yapılan Genel Kurula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Savaştepe, Susurluk, Erdek, Gömeç, Balya, Dursunbey, Manyas Belediye Başkanları ile Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğlu ve STK temsilcileri katıldı.

BALDEF 1. Olağan Genel Kuruluna katılan dernek üyelerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafında AVLU kongre salonunda bir yemek verdi. Yemekte TRT Sanatçısı Ali Çakar Balıkesir için yazdığı Balıkesir şarkısını konuklara canlı performansla taktim etti. Tüm konuklar sanatçıyı ayakta alkışlarken, Başkan Yılmaz sanatçının Balıkesir adlı eserinin klip çekimlerinin tüm masraflarını karşılayacağını açıklaması salonda alkış ile karşılandı. - BALIKESİR

BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi
BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi

Millet Kütüphanesi, Mehmet Çalışkan, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam BALDEF'te Başkan Mehmet Çalışkan güven tazeledi - Son Dakika


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