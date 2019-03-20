Balık Avcılığı Daha İyiye Gitmeyecek"

Batı Karadeniz
'in önemli limanlarından Akçakoca
'da gırgır ve trol tekneleri az sayıda balık ile limana dönüyor.
Sabahın erken saatlerinde 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, balığın Doğu Karadeniz
'de bol miktarda çıkması nedeniyle az miktarda avladıkları mezgit, barbun ve hamsi ile limana geliyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık avcılığında sona gelindiğini, az da olsa avcılığın devam ettiğini söyledi.
Balıkçıların 15 Nisan'dan itibaren limana ve evlerine döneceklerini aktaran Karakaş, şöyle konuştu:
"Nisan ayının 15'ine kadar avcılık az-çok devam edecektir. Sezonun bitmesine sayılı gün kaldı, trol ve gırgır tekneleri sezon sonunda paydos edip 3-4 ay avcılığa ara verecek. Balık avcılığı daha iyiye gitmeyecek, gün geçtikçe avcılık daha da azalacaktır, bu da tezgah fiyatlarına yansıyacaktır."
Gırgır ve trol balıkçılarının 15 Nisan'dan sonra limana döneceğini ifade eden Karakaş, "Uzunluğu 10-12 metreye kadar olan tekne sahipleri tekneleri limana aldı, tamirat ve bakım yapıyor. Bu tekneler yazın salyangoz avcılığı ve kıyı avcılığı yapacaklar. Küçük teknesi olan balıkçılar şuan limanda. Nisan 15'ten sonra diğer tekneler de limana alınacak." diye konuştu.
Tezgahlarda, istavritin kilosu 15 lira, mezgitin kilosu 25 lira, hamsinin kilosu 10 lira, barbunun kilosu 30 liradan satılırken levrek ve çupranın tanesi 15 liradan alıcı buluyor.