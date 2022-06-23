Balık avlarken tekneden denize düşen şahıslardan biri öldü - Son Dakika
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Balık avlarken tekneden denize düşen şahıslardan biri öldü

23.06.2022 22:13

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi tekneden düştü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi tekneden düştü. Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi Kale sahilinde yaşandı. Tekne ile balık avlamaya çıkan amca çocukları Hüsnü Akın (60) ile Ömer Akın (61) tekneden düştü. Dalgaların etkisiyle tekneden düşen 2 kişiyi fark eden vatandaşlar yardımlarına koştu. Bu sırada çalışır vaziyetteki tekne de kıyıya vurdu. Hüsnü Akın çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 dakika sonra kıyıya vurduğu öğrenilen Ömer Akın ise kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi devam eden Ömer Akın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık avlarken tekneden denize düşen şahıslardan biri öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balık avlarken tekneden denize düşen şahıslardan biri öldü - Son Dakika
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