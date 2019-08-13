Son Dakika Haberleri: Balık Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu
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Balık Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu

1 saat önce

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 250 rakımdaki Balık Gölü, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor.

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 250 rakımdaki Balık Gölü, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor.
Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünde, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Bazı aileler bölgede kurdukları çadırlarda kamp yaparken, bazı vatandaşlar da mangal yakıp, gölün serin sularında yüzüyor.
Ziyaretçilerden Nihat Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini fırsat bilerek, ailesiyle doğa harikası Balık Gölü'ne geldiklerini söyledi.
Ada, "Sıcaktan kendimizi buralara attık. Güzel bir ortam, hava serin, hoş bir alan. Kamp kuracağız, çadırımız var. Tatili burada geçireceğiz. Kızım, damadım, torunumla geldim." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:39 Kaynak: AA
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