Balık halinde fiyat rekoru hamside - Son Dakika

Balık halinde fiyat rekoru hamside

24.10.2020 12:25

Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 40 TL'den satılırken, palamut 2 hafta öncesine kadar fiyatını ikiye katladı Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan balık av sezonu bol palamutla başlarken birkaç gündür en kıt dönemini yaşıyor.

Balık halinde fiyat rekoru hamside

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 40 TL'den satılırken, palamut 2 hafta öncesine kadar fiyatını ikiye katladı

TRABZON - Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan balık av sezonu bol palamutla başlarken birkaç gündür en kıt dönemini yaşıyor. Yaklaşık 2 hafta öncesine göre palamut, fiyatını neredeyse ikiye katlayarak tanesi 15-20 TL arasında satılırken, fiyat rekoru ise kilosu 40 TL'den satılan hamside.

Trabzon balık halinde bugün itibariyle palamut en yüksek fiyatını yaşıyor. Az miktarda avlanan palamut 2 hafta öncesine göre fiyatını ikiye katlanarak tanesi 15-20 TL arasında satılıyor. Balıkçılar birkaç gündür birden kesilen palamudun az gelmesiyle birlikte fiyatının 20 TL'ye kadar çıktığını belirtirken, şu sıralar en kısır dönemi yaşadıklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz, fiyat olarak en pahalısının kilosu 40 TL'den sattıkları hamsinin geldiğini belirterek palamudun da az gelmesinden dolayı bugün itibariyle fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Palamudun pahalı olmasının sebebi azlığından kaynaklanıyor. On gün önce boldu. Şu anda az, dolayısıyla bol olunca fiyatı ucuz, az olunca da pahalı oluyor. Palamut bugün fiyatı boyutuna göre 15-20 TL arasında değişiyor. Şu ana kadar Trabzon Hamsisi yok. İstanbul'dan gelen hamsi var. Hamsinin kilosunu 35-40 TL'den satıyoruz. Şu anda en pahalısı hamsi diyebiliriz. Hamsi, normalde bu aylarda gelmesi lazım ancak havaların sıcak olması nedeniyle Trabzon açıklarında pek avlanılamadı. Fiyat yönünden en pahalısı hamsi ancak palamut daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Bu sıralar teknelerin bol palamutla dönemediklerini dolayısıyla palamut fiyatının da önceki günlere oranla daha pahalı olduğunu belirten balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu da "Tekneler bugünlerde bol balıkla dönemiyor. Şu anda palamut az çıkıyor. Yaklaşık 2-3 gündür az çıkıyor. Fiyatı 15-20 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 2 hafta önce tanesi 7,5-15 TL arasında idi ancak şu anda fiyatı yüksek. Vatandaş daha ucuz yemek istiyor; ancak olmayınca fiyatı yüksek oluyor. Bir hafta sonra bol olabilir yada gidebilir de. Temennimiz daha bol olması. Hamsi şu anda yok. Şu anda Zonguldak taraflarından geliyor ilerleyen günlerde hamsiyi bekliyoruz. Hamsi normalde bu dönemlerde Trabzon açıklarında avlanırdı ilk kez bu sezon bu kadar gecikti. Bu dönemler hemen hemen tüm balıklar çıkardı. Yeşil izmarit, istavrit, mezgit hamsi bol olurdu. Bu sezon değişik geçiyor. Şu an sezonunu en durgun hali diyebiliriz" dedi.

Balıkçılardan Turgay Memiş ise "Şu an palamut son çeyreğini yaşıyor. 5-10 gün içerisinde palamut bitebilir. Şu an özellikle istavrit pek yok. Mezgit fena değil. Temennimiz inşallah palamut bundan sonra kesilmez. Diğer çeşitlerimiz de artar. Benim görüşüm diğer çeşitlerin bol olacağı yönünde. Hamsi de 2-3 haftaya kadar tezgahlarda yerini alır" şeklinde konuştu.

Balık halinde fiyat rekoru hamside
Balık halinde fiyat rekoru hamside
Balık halinde fiyat rekoru hamside
Balık halinde fiyat rekoru hamside
Balık halinde fiyat rekoru hamside
Balık halinde fiyat rekoru hamside

Türk Lirası, Karadeniz, Trabzon, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık halinde fiyat rekoru hamside - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanının 20 bin lirasını dolandırdı Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 13:10:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık halinde fiyat rekoru hamside - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei