Balık mezadında çekişmeli pazarlık - Son Dakika

Balık mezadında çekişmeli pazarlık

26.10.2020 08:57
Balık mezadında çekişmeli pazarlık, System.String[]

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda, sezonun açılmasıyla birlikte hareketlilik başladı.

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda, sezonun açılmasıyla birlikte hareketlilik başladı. Günde en az 50 çeşit balığın geldiği halde, her gün saat 05.00'te mezat yapılıyor. Tonlarca balığın kasalarla satıldığı mezada, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Mezatta ucuz balık alabilmek için çekişmeli pazarlık yaşanıyor.

15 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da balık almak isteyenler, gün doğmadan Balıkçı Barınağı'na gelerek mezada katılıyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan mezada, onlarca kişi yoğun ilgi gösteriyor. Mezatta balıkçılar ve vatandaşlar arasında pazarlık yaşanıyor. Mezatta en iyi teklifi veren alıcılar, kasa kasa taze balık alıyor.

7'DEN 70'E SABAHIN İLK IŞIKLARINDA MEZADA KATILIYOR'Vira Bismillah' deyip denize açılan balıkçılar, kısmetine çıkan balıkları gece saatlerinde balık hallerine getiriyor. Balıklar halde tür, cins, boyut olarak toplanıp sayıma gönderiliyor. Ardından balıklar kasalara yerleştirilip mezada hazır hale getiriliyor. Balık almak isteyenler ise 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk demeden saat 03.00 sularında Balıkçı Barınağı'na gelmeye başlıyor. Buzların arasında balıklar mezatta satışa çıkarılıyor. Balık mezadı ise saat 05.00 civarında başlıyor.EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN BALIKLARIN SAHİBİ OLUYORMezatta kasa usulü satılan balıklar uygun fiyatta alıcısını bekliyor. Mezatta vitrine çıkartılan balığın türü söylendikten sonra art arda fiyatlandırılıyor. Alıcılar kendi aralarında kıyasıya mücadelede ederek en iyi teklifi vermeye çalışıyor. En iyi yüksek teklifi veren alıcı ise balığın sahibi oluyor.BALIK BEREKETİAntalya Balıkçı Barınağı'nda Akdeniz'e özgü balıkların yanı sıra, Karadeniz palamudu, Marmara hamsisi, istavrit, barbun, karides, kalamar, çipura, levrek gibi birçok tür bolluğuyla dikkat çekiyor. Buzlu kasalar içerisindeki balıklar toptan satışa sunulduğu için daha uygun fiyatlarda alıcı buluyor.'PALAMUT KASASI 120, ÇİPURA İSE 250 TL'Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta barbunun kasası büyüklüğüne göre 100-300 TL, gopez, istavrit 50-100 TL, palamut 120-200 TL, çipura ve levrek kasası ise 250-350 TL arasında satılıyor. Kasalar ise 10 kilogram ve üzeri olacak şekilde ayarlanıyor.4 KASA MERCAN 50 LİRAYA SATILDIAntalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, çekişmeli olarak saatler süren mezatta balığın fiyatını belirlemek amacıyla bağırmaktan sesinin kısıldığını anlattı. Balık hallerinde balıkların uygun fiyatlarda satıldığını vurgulayan Demir, "Mezatlar şu ara baya çekişmeli ve güzel geçiyor. Gümbür gümbür mezatlarımız oluyor. Balık en ucuz hallerde oluyor. Az önce 4 kasa mercanı 50 liraya verdim. Dışarıda kasasını 50 liraya almak mümkün değil. Kilosunu 50 liraya alırsınız. Buna benzer tekir barbunlarımız, hamsilerimiz var" dedi.

Balığın sağlık için de yararlı olduğunu vurgulayan İlhami Demir, "B12 yönünden zengin. Kalp damar sağlığı için önemli. Yetkililerin açıkladığına göre Covid-19 ile mücadelede balığın iyi geldiği söylendi. Hem tedavi hem de önlem için vatandaşların balık yemesini öneriyoruz" dedi.


Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Balık mezadında çekişmeli pazarlık

Türk Lirası, Antalya, Eylül, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balık mezadında çekişmeli pazarlık - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı         
20:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık mezadında çekişmeli pazarlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei