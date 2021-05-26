Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını - Son Dakika

Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını

26.05.2021 13:56

Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.

Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Kumkapı'da bir balık restoranında müzikli eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Restorana giren ekipler, üst katta üç kadın ve bir erkeğin alkol alarak canlı müzik eşliğinde eğlendiklerini gördü. Masada oturan 4 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.A. hakkında da tutanak tutuldu.

(İHA)

Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını
Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını
Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını
Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kumkapı, Müzik, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını - Son Dakika


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