Balık tutarken canından oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Balık tutarken canından oldu

16.06.2022 00:21
Balık tutarken canından oldu

Tokat'tın Almus ilçesinde ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan şahıs canından oldu.

Tokat'tın Almus ilçesinde ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan şahıs canından oldu.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde, Mehmet Altun (33) arkadaşları ile birlikte balık tutmaya gitti. Muhat Irmağı yakınlarından geçen nakil hattına bağladığı kablo ile ırmağa elektrik vererek balık tutmak isteyen Altun, akıma kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Almus Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Tokat'ta ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan kişi öldü Tokat'ta ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan kişi öldü
Kaynak: İHA

Mehmet Altun, Çevreli, Tokat, Almus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutarken canından oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:13 Pendik'te hamile kadının olduğu arabaya saldırmışlardı! Baklavacı kardeşler için 24'er yıl hapis cezası isteniyor
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 00:27:19. #1.13#
SON DAKİKA: Balık tutarken canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement