Balık tutarken dereye düşen adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek dereye düşen 39 yaşındaki Sadi Özcan adlı vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Olay, Karadut Mahallesi'ne bağlı Ağılobası mezrasında meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, 39 yaşındaki Sadi Özcan adlı vatandaş, balık tutmak için gece saatlerinde mezra yakınlarından geçen Öldüren Deresi'ne gitti. Özcan, derede balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan Özcan'ı bulmak için AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda talihsiz adamın cansız bedenine suya düştüğü yerin yakınlarında ulaşıldı.

Özcan'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ