Balıkçı Teknesi Battı, Mustafa Ünlü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlü'nün cenazesi, memleketi Ordu'da son yolcuğuna uğurlandı.
Ünlü'nün cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ndeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ne getirilen Ünlü'nün cenazesi, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Ünlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
