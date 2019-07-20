Son Dakika Haberleri: Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor
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Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor

1 saat önce

RİZE (İHA) – 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağının bitmesini bekleyen balıkçılar yaz aylarını boş geçirmiyor.

Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor, System.String[]
RİZE (İHA) – 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağının bitmesini bekleyen balıkçılar yaz aylarını boş geçirmiyor. 15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla motorlarını ve takalarını karaya bağlayan Rizeli balıkçılar, ağlarını motorlardan indirdi. Böylelikle av sezonu boyunca tahrip olan ekmek teknesi ağların onarım zamanı başlamış oldu.

Rize Merkez Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınaklarında ağ onarımı yapan balıkçılardan biri olan Birol Bahtiyar "Bütün ekip ile birlikte gelecek sezona hazırlanıyoruz. Şu an yırtık olan balık ağlarının onarımını yapıyoruz. 1 Eylül tarihine kadar onarımlar sürecek. Önceki sezon Karadeniz'de bol Palamut vardı, gelecek sezonda yine aynı bolluk içinde geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE
Eylül, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
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