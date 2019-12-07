Balıkçılık mesleğini maketlere aktardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Cemal İhtiyaroğlu, yıllardır balıkçılık ve denizcilik mesleğini maketlere aktardı.



İlçenin Ortayılmazlar Mahallesi Derya Hamamı Sokak'ta bulunan ufak atölyesinde çalışmalarına devam eden İhtiyaroğlu, yıllardır balıkçılıkta kullanmak için yaptığı gemi ve kayıklarını şimdilerde ise maketlere yansıtıyor. Yaklaşık üç yıldır maket işiyle uğraşan İhtiyaroğlu'nun yaptığı çalışmalara yurt içi ve yurt dışından siparişler veriliyor.



"İnternetten gördüm bende heveslendim"



Denizleri sevdiğini ve maket işini severek yaptığını söyleyen Cemal İhtiyaroğlu, "Burada bulunan maketten yapılmış tekneleri bende internetten gördüm ve bende heveslendim. Bu gemileri maketten kim nasıl yapar diye bende aynısını internetten takip ettim. Bunu yapan emekli bir Deniz Astsubayı İstanbul'da Gemi Maketçiler Derneğinin başkanıdır. Ben tekne yapmayı çok seviyorum. Deniz kenarında büyüdüm ve denizde hayatımız geçti. Tabii yıllar sonra emekli oldum. Hatta kendi balıkçı teknemi de fiberden kendim yaptım. Şişme botu da tekneme kalıp yaptım. Daha sonra hepsiyle beraber çalışıp bir balıkçı teknesi elde ettim. Zaman zaman teknemle beraber balığa çıkıyorum. ve ilçemizde su sporları olduğu zamanda yine teknemi spor amaçlı olarak da kullanıyorum" dedi.



"Bir gemi 20-25 günde bitiyor"



Yapılan maket geminin uzun uğraşlar sonucu ortaya çıktığını söyleyen İhtiyaroğlu, " Karadeniz Bölgesi'nde Sinop'ta var. Sinop'ta yapılan bu tekneler bizim yaptığımız balıkçı teknesinin birebir aynısıdır ama sadece ölçüler değişiktir. Bizde maketinin birebir projesi üzerinde bulunan aynısını yapıyoruz. Sinop'takiler kütükten oyarak yapıyorlar, bizde iskelet halinde ve çıtayla örerek yapıyoruz. Kullandığımız çıtaların ham maddesi ise karaağaçtır. Tabii bir tekne yapmaya kalktığımızda yaklaşık 20-25 gün sürüyor. Yaptığım bu işten hem zevk alıyorum hem de severek yapıyorum" diye konuştu.



"Yurt dışından sipariş verdiler"



Yaptığı maketlerin yurt dışına kadar duyulduğunu ve almak istediklerini söyleyen gemi maket ustası Cemal İhtiyaroğlu, "Gören arkadaşlar beni tebrik ediyorlar. Böyle bir olaya başladığımı duyan herkes sakın bırakma bu işe devam et diyorlar. Bu işe elimi yatkın olduğumu ve destek olması durumunda arkadaşlarımda yanımda olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bir arkadaşımın abisi Amerika'da benim çalışmalarımı sosyal medyada görmüş. Elimde bulunan tekneleri satmayacağımı kendisi geldiğinde alacağı tekneyi Amerika'ya götürerek orada tanıtmayı düşünmüş. Denizci olduğum için zaten 3 seneden beri bu tekne merakım devam ediyor" şeklinde konuştu. - ORDU