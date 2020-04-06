BALIKESİR Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel BALIKESİR Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti - Son Dakika

BALIKESİR Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti

6 saat önce

Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum ürettiBALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde belediye tarafından malzeme desteği sağlanan gönüllü kadınlar, atölyede maske ve tulum üretimine başladı.

Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde belediye tarafından malzeme desteği sağlanan gönüllü kadınlar, atölyede maske ve tulum üretimine başladı. Maske ve tulumlar, ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Savaştepe Belediyesi'nce cuma günü maske ve tulum üretimine başlandı. Üretim için gereken malzemeler, belediye tarafından alınırken, atölyede çalışan kadınlar da projede gönüllü olarak yer aldı. Şu an için günde üretilen 1000 maske ve tulum, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

BAŞKAN ŞİMŞEK: ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Savaştepe Belediye Başkanı AK Parti'li Turhan Şimşek, "Savaştepe Belediyesi olarak kendi maskemizi ve tulumumuzu kendimiz üretmek istedik. Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) Savaştepe Temsilciliği ile görüşerek burada kurs gören arkadaşlarımıza maske ve tulum yapımında kullanılan malzemelerin teminini gerçekleştirerek üretime başladık. Amacımız ticari bir faaliyet yürütmek değil, kamuda çalışan jandarma, emniyet mensubu, belediye çalışanları ve diğer kurum çalışanları olmak üzere esnafımıza ve vatandaşımıza üretmiş olduğumuz bu maske ve tulumları ücretsiz olarak dağıtacağız. Herkesin bu süreçte taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de bu işe niyetlenerek bu süreçte vatandaşımıza faydalı olmak istedik. İnşallah bu virüs belasından da Allah'ın izniyle bir an önce kurtuluruz" dedi.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR

Dikim eğitmeni Hamide Canbaz ise "Savaştepe Belediyesi'nin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde maske ve tulum üretimi yapıyoruz. Virüs sebebiyle teması en aza indirmek adına 4 kişilik gruplar halinde çalışıyoruz. İşi daha hızlı yapabilmek adına kursiyer arkadaşlarımızla iş birliği yaptık. Kimi arkadaşımız ip temizleme kimi arkadaşımız file dikme kimisi lastik dikme kimisi ise ütüleme işlemi gerçekleştiriyor. Bu projeye başladık ve ekipte yer almak için kadınlarımızda gönüllü oldu? dedi.

Gönüllü kursiyerlerden Gülşah Karakurt da 'Halkımıza ücretsiz maske ve tulum dağıtılacağını duydum. Ben de gönüllü oldum. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Tek isteğimiz halkımıza faydalı olabilmek' diye konuştu.

BALMEK Savaştepe Sorumlusu Nihal Özkan ise "Belediye Başkanımız Turhan Şimşek bize böyle bir taleple geldi. Ben de hocalarımızla ve kursiyerlerimizle görüştüm. Arkadaşlarımız da gönüllü bir şekilde çalışmak istediler. Bu doğrultuda faaliyete başladık? dedi.

BALIKESİR Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti

Turhan Şimşek, Balıkesir, Savaştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:13 Kaynak: DHA

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