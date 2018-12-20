Balıkesir Bizimle Kazanacak
4 saat önce
Türkiye'de adı açıklanan ilk büyükşehir belediye başkan adayı olan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'in hak ettiği yerde olmadığını belirtti.
Türkiye'de adı açıklanan ilk büyükşehir belediye başkan adayı olan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'in hak ettiği yerde olmadığını belirterek, "Bizim planımız hazır. Projelerimiz hazır. En önemlisi vizyon ve tecrübemiz var. Bizimle birlikte Balıkesir hak ettiğini alacak" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına adı açıklanır açıklanmaz Balıkesir ve ilçelerinde yüksek bir tempoyla çalışmalarına başlayan Ahmet Akın uzun zamandır Balıkesir için yaptığı çalışmalarının plan, proje, vizyon ve tecrübeye dayandığını ifade etti. Ahmet Akın üç dönem Balıkesir Milletvekili olarak Ankara'da Balıkesir'in taleplerini yerine getirmek için çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Devletin çarklarının nasıl döndüğünü biliyorum. Bürokrasinin nasıl işlediğini de biliyorum. Ankara'dan kuralına göre Balıkesir'e nasıl katkı sağlayacağımızı biliyorum. Plan ve projelerimize kaynak nasıl sağlayacağımıza çalıştım. Bunları bilmiyorsanız Balıkesir'e kazandıramazsınız. Balıkesir ve ilçeleri bu güne kadar hak ettiğini alamadı. Bizim planımız hazır. Projelerimiz hazır. En önemlisi vizyon ve tecrübemiz var. Bizimle birlikte Balıkesir hak ettiğini alacak. Bizimle Balıkesir kazanacak!"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, bugüne kadar Balıkesir için plan, proje ve yol haritası belirleyemeyenlerin Balıkesir'in önünde engel olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:57 Kaynak: Bültenler
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