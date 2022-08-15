Türkiye 'nin en büyük Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'ni bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde son olarak Burhaniye İlçesi'nde Hacıbozlar, Kırtık ve Kuyumcu Mahallesi'nde arıcılık kurslarına katılan 20 kadına 100 arılı kovan ve 40 arısız kovan desteğinde bulundu.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere kovan desteği - Son Dakika

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