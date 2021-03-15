Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Kovid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.