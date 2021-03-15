Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı
15.03.2021 00:17
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Kovid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.
Son Dakika "Genç kızı köy korucusu istismar etti" iddialarını yalanlayan Siirt Valiliği, gerçek suçlunun tutuklandığını açıkladı Cinayet gibi kaza! Alışverişten dönen aileye otomobil çarptı, anne yaşamını yitirdi 5 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından darbedildi Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum