Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 34 Kaçak Yakalandı

Balıkesir'de 34 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 kaçak yakalandı.

Balıkesir'de 34 Kaçak Yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 otomobil içerisinde 34 kaçak yakalandı. Kaçmaya çalışan 3 araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine göçmen sevkiyatı yapılacağına istihbaratı alındı. Sivil jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında jandarma ekipleri tarafından E-87 karayolu Altınoluk Mahallesi Antandros mevki yol kontrol noktası oluşturularak kimlik kontrolüne başlandı. Takip edilen 3 araç kontrol noktasına geldiklerinde durduruldu. İ.H.P., M.E. ve M.K.'nin kullandığı 3 otomobilde Afganistan uyruklu 7 erkek, 8 kadın ve 19 çocuk olmak üzere 34 kaçak yakalandı.

Şüpheliler,. İH.P., M.E. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderilecek. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:24 Kaynak: DHA

Edremit, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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