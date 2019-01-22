Balıkesir'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
54 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
TCSG-4 botu ile bölgedeki yasa dışı geçiş faaliyetlerini önleme çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekibi, Maden
Adası kuzeyi açıklarında lastik bot içindeki düzensiz göçmenleri tespit etti.
Ağır hava ve deniz şartları nedeniyle bölgeye Ayvalık, Burhaniye
ve Küçükkuyu
'dan ilave Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildi. Yakalanan Afganistan
uyruklu 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Bir çocuk, hipotermi şüphesiyle Ayvalık Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege
Grup Komutanlığında işlemleri süren yabancı uyruklulara yiyecek, içecek ve battaniye dağıtıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:01 Kaynak: AA
Son Dakika! VakıfBank, Takipteki Müşterilerden Faiz Almayacak
Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir
Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e Sitem: Sesini Yükseltmesi İcap Eder