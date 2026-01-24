Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.04 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR
