Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.