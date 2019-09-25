Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Balıkesir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 04.30 sıralarında Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bulunan Sarımsaklı mevkisinin halk plajı olarak kullanılan bölgesinde bir botu şişirmeye çalışan göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından fark edildi.


Harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmanın yaptığı operasyonda bölgede bulunan İzmir plakalı minibüs ile şişme bot ve takma motora da el konuldu.


Jandarma ekipleri, göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Göçmenlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yunanistan, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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