Balıkesir'de aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de aranan 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de aranan 25 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Huzur ve Güven uygulaması düzenledi.

Balıkesir'de aranan 25 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri Huzur ve Güven uygulaması düzenledi. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 8 bin 451 kişiyi sorgularken, 25 aranan şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak maksadıyla; 139 unsur, 464 personel ve 2 köpek unsurunun katılımı ile icra edilen "Okul Çevreleri, Servis Araçları, Genel Asayiş, Trafik Denetimi ve Tek Dal Sigara, Dilencilik Uygulaması" kapsamında, 116) okul, üniversite, öğrenci yurdu ve çevresinde, 658 umuma açık yerde, 131 metruk binada yapılan uygulama neticesinde, 8 bin 451 kişi sorgulanmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 25 şahıs yakalanmış olup, bu şahıslardan 5'i gözaltına alınmış, 11 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve 3 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.


Jandarma ekipleri ayrıca 5 umuma açık eğlence mekanına idari işlem uyguladı. Jandarma ekipleri 2 bin 829 araç kontrol ederken, 29 aracı trafikten men ederek 75 araca 26 bin 533 TL. idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca 409 servis aracını kontrol ederek, 47 servis aracına işlem yapmış, 8 servis aracı trafikten men ederek, 13 bin 721 TL. idari para cezası uyguladı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 840 adet makaron ve 50 kg. kaçak tütün ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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