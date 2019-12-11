Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Son Dakika

PROF.DR.CERYAN: BALIKESİR 7.2'LİK DEPREME HAZIR OLMALI

Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir'in 7.2'lik bir depreme hazır olması gerektiğini belirterek, acil olarak 1/5000 ölçeğinde diri fayların haritalanması gerektiğini belirtti.

Balıkesir'de dün saat 23.14'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliği basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan, Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan yaşanan depremin, Balıkesir'deki deprem tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Ceryan, " Deprem Bursa 'dan, Balıkesir'e ve Manisa 'ya kadar uzanan büyük bir fay kuşağının içinde oldu ve Gelende fayına yakın bir yerde oluyor ve doğru tartımlı fay. Balıkesir'i afete karşı dirençli hale getirmek için Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD 'ın bir çalışması var. Ama acil olarak 1/5000 ölçeğinde diri faylarını haritalamalıyız ve bu haritaya göre faylarda sakınım zonlarının oluşturulması gerekir. Yine olası bir depremde meydana gelebilecek zemin deformasyonundan gelecek tehlikeleri haritalamalıyız. En önemlisi Balıkesir bütünleşik deprem master planını acilen hazırlanmalıdır. Bunu erteleme lüksümüz yoktur. Biz üniversite ve oda yönetimi olarak bu planın hazırlanması için gerekli desteğe hazırız. Özellikle MTA, AFAD ve 9 Eylül Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre Balıkesir'de bekleyeceğimiz maksimum deprem büyüklüğü 7.2. Biz bu büyüklükteki bir depreme hazırlanmalıyız. Bu depremin olduğu yerde zemin koşulları da önemli" dedi.

BALIKESİR'DE BİLİNMEYEN FAYLAR VAR

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcisi Kemal Yenigün ise Balıkesir'de bilinmeyen diri faylar olduğunu belirterek, "Balıkesir 1'inci derece deprem bölgesi. Balıkesir'in içinden geçen, etrafından dolanan büyük Balıkesir fayı var. Bu fay günümüzden 121 yıl önce yani 1898 yılında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretti. Balıkesir'de hiçbir bina sağlam kalmadı. Balıkesir bu büyüklükte depremi yaratabilecek bir faya sahip. Ayrıca Balıkesir'de bilinmeyen, haritada olmayan fayların olduğunu bu son deprem de bize gösterdi. Çünkü orada hiçbir diri fay görünmüyor. Balıkesir'de 1/5000'lik çalışmanın yapılması mutlak şart" diye konuştu.

Toplantıya Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcisi Kemal Yenigün, Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Jeoloji Mühendisi Fatma Sakarya , Dr. Gökhan Büyükkahraman, Tülay Özden Gürsel ve Feyzullah Gürbüz katıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,