Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

27.05.2022 08:59
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, satışa arz eden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda; 8 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan eş zamanlı aramalarda; Satışa hazır 6 parça halinde toplam 9,53 Gram Metamfetamin, 65 adet Sentetik Ecza Hap, 2 adet Hassas Terazi, 4 adet Ecstacy Hap, 0.81 gram Esrar 1.57 gram Afgan Esrarı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
500
Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ticari taksi, ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
08:50 Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı
08:44 Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı
08:38 İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü...
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
08:24 Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum
08:21 2 çocuk babası adam, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
08:16 Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
08:12 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 09:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement