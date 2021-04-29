Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 kişiye umut oldu - Son Dakika

Bunun üzerine alınan iki böbrekten biri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, diğeri de Bursa Acıbadem Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

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