Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Cinayet

Balıkesir'de Cinayet

39 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Cinayet, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'ndeki tütün ve nargile malzemeleri satan bir iş yerinde Burak O. (29), annesine cinsel istismarda bulunduğunu ve tehdit ettiğini öne sürdüğü Bilal E. (45) ile karşılaştı.

Burada, ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak O, yanındaki tabancayla Bilal E'ye ateş etti.

Başından vurulan Bilal E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Burak O, olayın ardından Akçay Polis Merkezine giderek teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Akçay, Edremit, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı "Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü

Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:42:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]