Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu

14.05.2022 21:06
Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Hasan Orkide (13), serinlemek için 4 arkadaşıyla Kille Deresi'ne girdi.

Bir süre sonra Orkide'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri suda arama yaptı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılan Orkide'nin cesedi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu
Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu
Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu
Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu
Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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