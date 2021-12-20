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Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği

20.12.2021 17:43

Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında hayırseverlerin yaptırdığı 3 laboratuvar törenle açıldı Çok sayıda ilçede eş zamanlı yapılan açılışlara Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da online katıldı.

Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında hayırseverlerin yaptırdığı 3 laboratuvar törenle açıldı

Çok sayıda ilçede eş zamanlı yapılan açılışlara Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da online katıldı. Nadir Tolun Ortaokulunda yaptırılan Müzik Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı törenle açıldı. Burhaniye Nadir Tolun Ortaokulunda yapılan açılışlara Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri, hayırseverler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Nadir Tolun Ortaokulunda, Müzik Atölyesini Burhaniye Belediyesi yaptırırken, Robotik Kodlama Atölyesini Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, Bilişim Teknolojileri Laboratuvarını da İş İnsanı Ömer Yenice, annesi Selime Yenice adına yaptırdı.

Açılış sırasında kurdele kesilirken, laboratuvarlar gezildi. Destek olan hayırseverlere teşekkür belgeleri verildi. Müzik laboratuvarında öğrenciler, protokole mini konser verdi. Kaymakam İlyas Memiş, online yayında, Nadir Tolun Ortaokulunda tören yapıldığını anlatırken, hayırseverlere teşekkür etti. Hayırsever Ömer Yenice, "Burhaniye Nadir Tolun Ortaokuluna bilgisayar laboratuvarı yaptım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bunu da aynı zamanda annemiz ve aynı zamanda öğretmenimiz gibi olan ve bize hayatı öğreten anneme adadım. Annem Selime Yenice'nin ruhu şad olsun" dedi.

Nadir Tolun Ortaokulu öğrencilerinden Buğlem Erdem, "Bilişim laboratuvarımız açıldı. Bilişim laboratuvarında daha çok yenilikler yapmayı, robotik kotlamaya daha çok yer vermeyi planlıyoruz. Orada robotik kodlama, embodlar yapma ve daha bir sürü şey yapmayı planlıyoruz. Seyit hocamız yardımcı olacak" dedi.

Öykü Deniz Kanat da, "Bilişim sınıfı açıldı. Bu sınıfta 10-15 tane öğrenci olarak hocamızın yardımıyla bazı robotik kodlamalar veya embodlar tasarlıyoruz. Bu embodların ve robotik kodlamaların derslerimize faydası olduğunu fark ettim" diye konuştu.

Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği
Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği
Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği
Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği

Hasan Şıldak, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika


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