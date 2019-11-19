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Balıkesir'de FETÖ operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in İvrindi ve Kepsut ilçelerinde 2 FETÖ şüphelisi, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ve Kepsut ilçelerinde 2 FETÖ şüphelisi, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara'da görevli Hava Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş M.A. İvrindi ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 2 aydır FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Kıdemli Üstçavuş T.D. ise Kepsut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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