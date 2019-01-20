Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

47 dakika önce

Balıkesir polisi, FETÖ/PDY operasyonlarına devam ediyor.

Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi, FETÖ/PDY operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda 1'i ihraç astsubay olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1'i Karayolları Genel Müdürlüğünden ihraç ve astsubaylıktan ihraç 2 kişiyi Balıkesir merkezde yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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