Balıkesir'de Fetö Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı
47 dakika önce
Balıkesir polisi, FETÖ/PDY operasyonlarına devam ediyor.
Balıkesir
polisi, FETÖ/PDY operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda 1'i ihraç astsubay olmak üzere 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1'i Karayolları Genel Müdürlüğünden ihraç ve astsubaylıktan ihraç 2 kişiyi Balıkesir merkezde yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
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