Balıkesir'de İlk Tanzim Satış Noktası Açıldı

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İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor