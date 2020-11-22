Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Balıkesir'de Covid-19 teşhisi konulmuş ve temaslı olup izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi ve geçici sebeple barınma yeri bulunmayan 119 kişi olmak üzere toplam 178 kişi KYK Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir salgın halinde olan korona virüsle mücadele kapsamında izolasyon kurallarına uymayan ve çeşitli nedenlerle izolasyon için uygun yeri olmayan kişiler öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Covid-19 tanısı konulmuş ve temaslı olarak ikametlerinde izolasyonda olması gerektiği halde bu kurala aykırı hareket ederek dışarı çıkan 59 kişi, ayrıca izolasyon için uygun yeri bulunmayan 119 kişi olmak üzere toplam 178 kişi il merkezinde bu amaçla tahsis edilen Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda zorunlu barınmaya tabi tutuldu" ifadelerine yer verdi.

Vali Şıldak, pozitif tanısı konulmuş ve temaslı olanların evlerinden kesinlikle çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak, kurallara uymayanlara para cezası uygulandığını ve haklarında adli süreç başlatılmakta olduğunu, ayrıca yurtta zorunlu ikamete tabi tutulacaklarını belirtti. - BALIKESİR