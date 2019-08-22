Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Jandarmadan kaçak silah operasyonu
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Balıkesir'de Jandarmadan kaçak silah operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde kaçak silah operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de Jandarmadan kaçak silah operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde kaçak silah operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda satışa hazır silah ve mermi ele geçirildi.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.C. isimli şahsın evinde satışa hazır vaziyette silah bulundurduğu bilgisi elde edildi. Jandarma ekiplerinin Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda; Altıeylül ilçesi Çandır mahallesinde R.C. isimli şahsın ev ve eklentileri ile iş yerinde; 3 Adet ruhsatsız av tüfeği, 1 Adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 3 Adet mermi, Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde kordonda yapılan kimlik kontrolü sırasında Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan S.A.T. isimli şahsın üstünde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi ve Kepsut ilçesi Recepköy yol aramasında durdurulan sürücülüğünü B.S. isimli şahsın yaptığı araçta; 2 adet tabanca ve 66 adet mermi ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak R.C., S.A.T., B.S. ve R.B. hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:02 Kaynak: İHA
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