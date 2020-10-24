Balıkesir'de kuyuya düşen dana kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 metrelik kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söğütçayır Kadıkırı Mahallesinde, içinde 1 metre su olan, 25 metrelik kuyuya düşen dana için kurtarma çalışması yaptı.

Dar kuyuda hayvana ulaşan itfaiye ekipleri, zarar görmemesine dikkat ederek danayı yukarı çekti.

Dana sahibi Nebil Eren ise kuyudan kurtarılan dana için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.