Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Meb 2023 Vizyon Çalıştayı" Yapıldı

Balıkesir'de "Meb 2023 Vizyon Çalıştayı" Yapıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Balıkesir'de
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca programlanan ve bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Ayvalık'taki okul müdürleri ile öğretmenleri katıldı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, çalıştayda, eğitimin bireyin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği sürece anlamlı olacağını söyledi.

Bahadır, projelerin çocukların daha iyi bir hayat standardına ulaşması için önemli olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da vurguladığı gibi 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Burada yapılacak çalışma, bakanlığımızın ülke genelinde belirlediği vizyon hedeflerine sahadan veri toplamak ve gelişimini sağlamak açısından önemlidir." diye konuştu.

Çalıştay sonunda, grupların tamamladığı raporlar sunularak, "Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Raporu" oluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi

Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:27:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Meb 2023 Vizyon Çalıştayı" Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]