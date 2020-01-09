Balıkesir'de Odalar ve Borsalar Marka Şehir projesine odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Odalar ve Borsalar Marka Şehir projesine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir'de Odalar ve Borsalar Marka Şehir projesine odaklandı

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir'in çok ciddi anlamda değerli ürünleri olduğuna dikkat çekerek "Bunlar coğrafi işaret alan çok önemli ürünlerimiz. Balıkesir'in oda ve borsaları olarak Marka Şehir Balıkesir projesi üzerinde çalışıyoruz.

Balıkesir'de Odalar ve Borsalar Marka Şehir projesine odaklandı, System.String[]

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir'in çok ciddi anlamda değerli ürünleri olduğuna dikkat çekerek "Bunlar coğrafi işaret alan çok önemli ürünlerimiz. Balıkesir'in oda ve borsaları olarak Marka Şehir Balıkesir projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu değerli ürünlerini daha fazla değerli hale, daha katma değerli, marka haline getirmek için çalışmalarımız var. Onun için 2020 yılı içerisinde bunlarla ilgili bir lansmanımız olacak"dedi.


Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula çok değerli ürünlerin il genelinde üretildiğini belirterek "Balıkesir merkez ve ilçeleriyle birlikte 14 oda ve borsayız. Bizler sürekli her ay toplanıp bir araya gelerek ilimizin problem ve sorunlarını konuşup tartışıyoruz. Ticaretin gelişmesini masaya yatırıp çeşitli konuları ele alıyoruz. Bununla ilgili de yaklaşık 1 yıldır sürdüğümüz bir proje vardı. Marka Şehir Balıkesir projesi. Bu proje ile Balıkesir'i marka şehir marka ürünler üssü yapmayı planlıyoruz. Özellikle Balıkesir'in ürünlerinin daha değerli bir şekilde satılması, şehir dışında istenerek aranılan ve ismiyle istenerek tercih edilmesi için çalışmalar yürütüyorduk. Bu sürdürdüğümüz çalışmalarımız da sona gelindi. Çünkü Balıkesir'in çok ciddi anlamda değerli ürünleri ve turizm potansiyeli var. Kuzu etimiz höşmerimimiz, zeytinimiz, zeytinyağımız, kolonyamız, Gönen'in Baldo pirinci var. Bunlar çok önemli ürünlerimiz. Zeytinyağımız Türkiye'de coğrafi işaret aldı şimdide Avrupa'da coğrafi işaret almak için şimdi AB'ye başvurusu var mesela. Zeytinyağımızın gözü artık Avrupa'da. Örneğin Edremit çizik yeşil zeytin AB'den coğrafi işaret almak üzere Türkiye'de bitirdi prosedürlerini. 50 peynir çeşidi kitabımız var Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çok güzel bir çalışma. Biz Balıkesir'in bu değerli ürünlerini daha fazla değerli hale, daha katma değerli, daha marka hale getirmek için çalışmalarımız var. Onun için bu 2020 yılı içerisinde bunlarla ilgili bir lansmanımız da olacak"dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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