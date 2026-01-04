Balıkesir\'de Ölü Bulunan Elif Kumal\'ın Cenazesi Bursa\'ya Gönderildi

Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Balıkesir'de erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın (33) cansız bedeni, gölette aracının içinde bulunmuştu. Yukarıyapıcı Göleti'nde tespit edilen otomobilden çıkarılan Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
