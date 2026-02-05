Balıkesir'de Partiye Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Balıkesir'de Partiye Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

05.02.2026 12:10
Marmara'daki AK Parti binasına taşlı saldırı düzenleyen D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde parti binasına yapılan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin D.Y.B. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
