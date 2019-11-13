Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı

7 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 23 kişiyi yakalarken, 5 adet de silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 23 kişiyi yakalarken, 5 adet de silah ele geçirdi.


Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, ekserisi kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 59 adet fişek ile 3 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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