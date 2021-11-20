Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buğra Tan idaresindeki 10 EY 994 plakalı otomobil, Beyoğlu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarparak yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürüsü ile araçtaki Ahmet Rasim Yılmaz ve Barış Deniz Yılmaz yaralandı.

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kanaldan çıkarılan yaralılar, Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.