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Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

20.11.2021 21:01
Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buğra Tan idaresindeki 10 EY 994 plakalı otomobil, Beyoğlu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarparak yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürüsü ile araçtaki Ahmet Rasim Yılmaz ve Barış Deniz Yılmaz yaralandı.

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kanaldan çıkarılan yaralılar, Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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