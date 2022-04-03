Balıkesir'de tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

03.04.2022 13:33
Balıkesir'de tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde nesli tükenmekte olan ve koruma altında olduğu öğrenilen yeşil deniz kaplumbağası (Cheonia mydas) bulundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde nesli tükenmekte olan ve koruma altında olduğu öğrenilen yeşil deniz kaplumbağası (Cheonia mydas) bulundu. Bakım ve tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

İlçedeki bir otelde idarecilik yapan Reşat Doğantez, sahilde bitkin halde bir yeşil deniz kaplumbağası buldu.

Doğantez, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliğine bağlı ekiplerce yeşil deniz kaplumbağası teslim alındı.

Yapılan kontrollerde yeşil deniz kaplumbağasının herhangi bir hastalığı ve yaralanmasının bulunmadığı belirlendi. Aç ve yorgun olduğu tespit edilen genç kaplumbağanın gerekli tedavisi Kazdağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapıldı.

Yaklaşık 10 günlük tedavi süreci tamamlanan kaplumbağa doğal yaşam olanı olan Ege Denizi'ne bırakıldı.

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Milli Parklar, Balıkesir, Kaz Dağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı - Son Dakika
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