Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ile Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinden oluşturulan özel ekiplerce düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden DHKP/C, THKO, THKP/C ve DEV-YOL terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen S.Ö, S.Ç. ve H.U, evlerinde yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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