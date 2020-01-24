Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ile Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinden oluşturulan özel ekiplerce düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden DHKP/C, THKO, THKP/C ve DEV-YOL terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen S.Ö, S.Ç. ve H.U, evlerinde yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.